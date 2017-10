Ametlik: Viljandis võitnud sotsid jäidki opositsiooni

Ehkki Viljandis võitsid valimised Sotsiaaldemokraatlik erakond, saades endale 32% häältest, allkirjastasid täna Viljandi Raekojas koalitsioonileppe Reformierakond, IRL ja Keskerakond.

Uueks linnapeaks saab 411 häält kogunud Madis Timpson Reformierakonnast ja 7375st häälest 1140 kogunud sotside esinumber Helmen Kütt peab leppima opositsiooniga.

Timpson avaldas heameelt, et läbirääkimised kulgesid äärmiselt konstruktiivselt ning heas õhkkonnas. "Olen minagi oma elu jooksul osalenud nii mõnelgi koalitsiooni läbirääkimisel ja nii lihtsaid läbirääkimisi pole minul veel olnud. Aitäh partneritele," lausus Timpson.

Osapooled on ühisel seisukohal, et lähtuda tuleb põhimõttest, et omavalitsusel on tähtis roll linna keskkonna ning selle erinevate valdkondade looja ja arendajana. Linna juhtimisel on oluline läbipaistvus, erinevate huvirühmade, institutsioonide ja asumite kaasamine, hoolivus ning efektiivsus.

Koalitsioon teeb tööd selle nimel, et veelgi enam kinnistuks Viljandi kui kultuuripealinna ning sportliku- ja noortesõbraliku linna maine ning areneks turism ja ettevõtlus.

IRL-i Viljandi osakonna juhi Harri Juhani Aaltoneni sõnul on nemad koalitsioonileppega igati rahul. "Olen seda meelt, et alla kirjutatud leping annab hea aluse Viljandi linna edasiseks arenguks. Loomulikult ma kiidan ka häid partnereid," ütles Aaltonen.

Ka Keskerakonna Viljandi juht Helmut Hallemaa avaldas heameelt, et läbirääkimised kulgesid kenasti: "Kindlasti jõudsime hea koalitsioonileppeni. Juba päev peale valimisi lõime käed ja nädal peale valimisi kirjutasime alla koalitsioonileppe linna arendamiseks ning juhtimiseks," lausus Hallemaa. "Nõustun partneritega, et Keskerakond toob koalitsiooni sotsiaalset mõõdet."

Siiani olid koalitsioonis Reformierakond ja IRL. Kui Timpson postitas valimiste kohta Facebookis ühe pildi, uuriti selle all, miks Reformierakond sotsidega liitu ei tee. Timpson vastas: "Sellepärast, et meie nimekirjas kandideerinud inimesed arvasid, et pole nagu praegusele koalitsioonipartnerile midagi suurt ette heita."