Ametlik uurimine: Smartlynxi lennuk hädamaandus Tallinna lennujaamas seiskunud mootoritega

Ohutusjuurdluse Keskus (OJK) vaatas läbi 28. veebruaril Tallinna lennujaamas maandunud Smartlynxi lennuki pardasalvestised ning kinnitab, et enne hädamaandumist olid lennuki mootorid juba seiskunud.

Kogutud info kohaselt saab OJK esialgu öelda järgmist:

28. veebruaril kell 12.02 startis Smartlynx Airlines Estonia Airbus A-320-214 Tallinna lennujaamast, et läbi viia treeninglende. Pardal oli kapten-instruktor, teine piloot, neli õpilast ja Lennuameti inspektor. Koolitusel viidi konveiermaandumistena (touch and go) läbi tüübipädevuskoolitust.

Kell 17.04 pärast edukat lähenemist ja maandumist rajale ei suutnud õhusõiduk uuel õhkutõusul kõrgust koguda. Õhusõiduk ei reageerinud kõikidele korraldustele, kaotas kõrgust ja põrkas lennuraja otsa lähedal vastu rada. Kokkupõrke käigus puudutasid mootorid lennurada ning purunesid telikute luugid.

Pärast kokkupõrget maaga kogus õhusõiduk uuesti kõrgust ning pilootidel õnnestus õhusõiduk stabiliseerida ja tagasi pöörata, et maanduda rajale 26. Pöörde sooritamise järel seiskusid mõlemad õhusõiduki mootorid.

Piloot edastas teate hädamaandumiseks ja sai vastava loa. Õhusõiduk maandus kell 17.11 umbes 150 meetrit enne lennurada ja jäi lõplikult pidama 15 meetrit lennurajast lõunas.

Maandumise käigus purunesid kõik rehvid. Instruktor ja üks õpilastest said õnnetuse käigus kergeid vigastusi.

Ohutusjuurdluse Keskus on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi spetsiifilist ülesannet täitev struktuuriüksus, mis on ohutusjuurdluste läbiviimisel sõltumatu ning iseseisev.

Läti lennuettevõtte SmartLynx esindaja Ilva Priedniece kinnitas 1. märtsil, et hädamaandumise teinud lennuk Airbus A320-214 oli tehniliselt korras, hoolimata sellest, et lennumasin oli 18 aastat vana ning õnnetuse hetkeks oli sellel kogunenud 45 002 lennutundi. Priedniece rõhutas, et kõik nende lennukid läbivad regulaarselt kontrolle, mille puhul järgitakse kõrgeimaid nõudmisi.

SmartLynx on 1992. aastal Lätis registreeritud ettevõte ning õnnetusse sattunud lennukit haldas SmartLynx Estonia, mis on Läti ettevõtte tütarfirma. Eesti ettevõte asutati aastal 2012 ning mullu tegi see Tallinna lennujaama kaudu 3167 tšarterlendu ja teenindas 229 625 reisijat.