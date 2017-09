Ametlik: Märt Sults peab ebaseaduslikult linnahalli fassaadile maalitud teosed likvideerima

Linnahalli tänavakunstiprojekti eestvedaja Märt Sults kohtus täna muinsuskaitseametiga, kust tuli selge sõnum - maalingud peab maha pesema.

Märt Sults ütles, et hakkab reedel pesijat otsima ja samuti peab ta samal päeval teatama muinsuskaitseametile, kes peseb ja mis aja jooksul, vahendab ERR.

"Me oleme seadusekuulekad inimesed, me peame seadusele kuuletuma ja nii on," ütles Sults.

"Me kahetsusega peame teatama, et endist olukorda me ei suuda taastada, me ei suuda neid suguorganeid sinna seina peale tagasi joonistada, mis me sealt ära oleme pesnud, ja kõiki neid süstlaid me ka sinna tagasi panna ei saa. Aga me allume täpselt nii, nagu on ette kirjutatud," ütles Sults.

"Eks me nutame ja peseme," lisas Sults.

Pirados stuudio kunstnik Silver Seeblum ütles, et kõrgsurve kuumavee pesuga peaks teos ilusti maha tulema ja sellega on ka arvestatud.

Muinsuskaitseameti avalike suhete juht Madle Lippus ütles, et kuivõrd tegemist niivõrd olulise objekti ja niivõrd suuremahulise rikkumisega, siis see lihtsalt nõudis kohest reageerimist.

"Arutasime kunstniku ja Märt Sultsiga seda linnahallile tekkinud joonist ja jõudsime sellise tulemuseni, et me oleme ühel nõul, et tegemist on mälestise rikkumisega ja see tuleb sealt pealt eemaldada," ütles Lippus.

Sults ja Seeblum ütlesid täna hommikul Delfile, et loodavad projekti ikkagi lõpuni viia. Ühtlasi jäi mõlemale arusaamatuks, miks muinsuskaitseamet nii reageerib. "Kus nad olid viimased viisteist aastat, kui sinna roppuseid peale soditi?" imestas Sults.

Loe veel

Vaata videost, mida Sults ja Seeblum hommikul Delfile rääkisid: