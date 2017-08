Ametlik: Mart Luik liitub IRLi nimekirjaga

Endine Tegusa Tallinna kampaaniajuht Mart Luik kandideerib kohalike omavalitsuste valmistel Isamaa ja Res Publica liidu ridades

Seda kinnitas Delfile ka Luik ise. "Suure tõenäosusega, jah. Aga käed pole veel löödud. Paari tunni pärast võin pikemalt rääkida, miks ja kuidas," ütles Luik ennelõunal. Tema sõnul käivad praegu viimased läbirääkimised.

Kella 15.30 paiku teatas IRL, et Luik liitub nendega. "Olen otsustanud oma poliitilise tahte ellu viia IRLi nimekirjas kandideerides. Möödunud nädalal toimus Tallinna valimistel oluline pööre, Jüri Mõisa ja Urmas Sõõrumaa liitumine Savisaare nimekirjaga lõi olukorra, et linnajuhtimine võib jääda sama korruptiivseks kui see seni on olnud. Tallinlased peaksid sellele vastu astuma. Tallinn vajab uut läbipaistvat linnavalitsemist. Ma näen, et IRL töötab kõige pühendunumalt selle eesmärgi nimel,“ ütles Luik.

Mart Luik oli varem valimisliidu Tegus Tallinn kampaaniajuht. Kui aga Tegusat Tallinnat vedavad Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõis otsustasid Edgar Savisaare valimisliiduga käed lüüa ja ühise nimekirja luua, pani Luik ameti maha.