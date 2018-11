Ametlik: Margit Sutrop kandideerib riigikogusse Reformierakonna nimekirjas

“Tahan anda oma panuse Eesti tuleviku kujundamisse. Eesti tulevik sõltub sellest, millise hariduse saavad meie lapsed ja lapselapsed. Olen 3 lapse ema ja 5 väikese poisi vanaema ja tean, et iga ema ja isa soov on, et tema laps oleks õnnelik. Just hea haridus võimaldab elada head elu,” ütles Sutrop.

“Margit Sutrop on Eestis üks hariduse muredega kõige paremini kursis olev inimene ja seetõttu on mul ekstra hea meel, et ta tuleb meile appi selle teema suuremaid väljakutseid lahendama,” ütles Reformierakonna juht Kaja Kallas.

“On väga hea, et Reformierakond on võtnud oma südameasjaks ühtse eestikeelse kooli loomise. See on järgmise 4 aasta suurim väljakutse, mis peab olema meie kõigi ühine mure," märkis Sutrop. "Tahan aidata kaasa sellele, et Eesti saaks endale erakondadeülese haridus- ja teaduspoliitika. On vaja, et nii nagu lepiti kokku, et Eesti panustab 2% SKT-st kaitsekuludesse, lepitakse kokku ka 1% panustamine teadusesse ja õpetajate ning õppejõudude palgakasv. Eesti kooli peamine mure on õpetajate järelkasv: juba täna on puudu 60 matemaatika-, 18 füüsika, keemia ja bioloogia õpetajat. Tikutulega otsitakse taga informaatika ja robootika õpetajaid,” rääkis Sutrop."

Margit Sutrop on alates 2000. aastast töötanud Tartu Ülikoolis praktilise filosoofia professorina. Ta on juhtinud Tartu Ülikooli eetikakeskust, filosoofia ja semiootika instituuti, filosoofiateaduskonda ning alates 2015. aastast on humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan. Ta on Euroopa teadlaste akadeemia Academia Europaea liige. Ta on Euroopa Komisjoni sõltumatu eetikaekspert. Margit Sutropil on doktorikraad Konstanzi ülikoolist.