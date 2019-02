Ametlik! Laine Randjärv lahkub riigikogust. Ta saab kopsaka hüvitise

Riigikogu pressitalitus teatas, et Randjärv märgib oma avalduses, et soovib lahkuda riigikogu liikme kohalt omal algatusel. Tagasiastumise põhjuseks on kandideerimine Viimsi vallavanema kohale. Randjärve volitused lõppevad homme.

Randjärv saab kolme kuu ametipalga ulatuses hüvitist. See on ligi 10 500 eurot.

Randjärve asendusliikmeteks on vastavalt valimisnimekirja järjekorrale Signe Kivi, Paul-Eerik Rummo ja Ivi Eenmaa.

Mis Randjärve puutub, siis tõenäoliselt saab temast peagi Viimsi vallavanem. Vallavolikogu koguneb seda küsimust arutama 12. veebruaril. Randjärve kandidatuuri esitas senine vallavanem Siim Kallas.

Randjärv on varasemalt Delfile öelnud, et Viimsiga tal palju kokkupuuteid pole olnud, ent seda kompenseerib tema varasem töökogemus Tartu linnapeana ning Rae vallavolikogu esimehena. "Mingeid kardinaalseid pöördeid ma seal ette võtma ei hakka. Inimesed on siiamaani tublilt tööd teinud, on olemas erinevad arengukavad, mille alusel tulevasi plaane seada," lisas ta.