Ametlik! Kaja Kallas ütles välja, et Reformierakonna uueks peasekretäriks saab Kert Valdaru

Kaja Kallas kinnitab, et partei järgmiseks peasekretäriks saab Kert Valdaru, kes praegu töötab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse juhina.

Kallas saatis erakonnakaaslastele kirja, kus märkis: "Reedel lõpetasime lepingu erakonna peasekretäriga ja koheselt kerkis üles küsimus, kellest saab uus. Kuigi mul oli potentsiaalse kandidaadiga kokkulepe olemas, siis loodan, et mõistate, et ei saanud tema nime avaldada enne kui ta saab oma pere ja praeguse tööandjaga räägitud, sest see oli tema palve."

Kallas jätkas: "Mul on hea meel, et olen leidnud inimese, kes on nõus võtma endale Reformierakonna peasekretäri keerulise ülesande. Selleks inimeseks on meie erakonna liige Kert Valdaru, kes hetkel juhib Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskust, kuid enne seda töötas pikalt Siseministeeriumis ja Sisekaitseakadeemias juhtivatel kohtadel. Oleme Kerdiga head tuttavad juba Tartu Ülikooli ajast, kus ta õppis politoloogiat ja sotsiaalpoliitikat. Viimastel aastatel oleme tihedalt suhelnud rände teemadel, kus teda võib pidada eksperdiks. Ta on olnud ka meie programmi ja valimisplatvormi koostajate hulgas. Mul on hea meel, et selline kirega inimene on nõus tulema meie meeskonda. Loodan, et uus juhatus tema kandidatuuri ka toetab."

39-aastane Valdaru on pärit Saaremaalt ning lõpetas Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna. Ta töötas avalikus sektoris üle 15 aasta. Näiteks oli ta pikalt ametis sisekaitseakadeemias - ta juhtis seal nii migratsiooniuuringute kui ka täiendusõppe keskust. Eelmise aasta aprillis sai temast Astangu keskuse juht.

Sel reedel kogunes Reformierakonna juhatus ning otsustati, et senine peasekretär Tõnis Kõiv enam ametis ei jätka. Tõnis Kõiv ei jätkanud ametis suurest partei rahaliste probleemide tõttu. Kõiv ütles juhatuse istungi järel ajakirjanikele, et ei kavatse järgmise aasta valimistel riigikokku kandideerida, vaid keskendub selle asemel enda juristikarjäärile.