Ametist lahkuv Sester: olin ainus minister, keda on usaldatud

Rahandusministri ametist lahkuv Sven Sester (IRL) ei ole pettunud, et ta peab valitsusest riigikokku taanduma, kuna erakonnakaaslased on olnud tema suhtes toetavad ning maksutõusude vältimisel on ka tema tegevus rolli mänginud.

Sester ei tunne, et teda oleks ebaõiglaselt koheldud. "Ei, üldsegi mitte, poliitika on meeskonnamäng ja tagasi vaadates olin ma vist ainuke minister selles valitsuses, keda on usaldatud," ütles ta Delfile.

"Vaadates ka erakonna esimehe selgeid sõnavõtte, siis ma arvan, et meeskond on tugev siis, kui ta ühtselt käitub, ja me oleme nii varasemalt kui ka tulevikku vaatavalt väga palju ühiseid otsuseid teinud ja tulevikus tegemas," märkis Sester.

Sester rõhutas, et on pärast valitsusvahetust tundnud erakonnakaaslaste poolt tugevat toetust nii õlalepatsutuste kui konkreetsete telefonikõnede näol.

"Vaadates novembris tehtud koalitsioonilepet ja tänast päeva, siis me näeme seda, et päris mitmed maksutõusud on jäänud olemata või on tunduvalt väiksemas mahus, ja ma arvan, et selles on roll olnud ka rahandusministril," märkis Sester.

Küsimusele, mida Sester riigikokku minnes tegema hakkab, vastas ta, et tegemist on meeskonna otsusega, mis alles langetatakse. "Edasised sammud on erakonna fraktsiooni järgmised otsused."

Vahetult enne intervjuud Sesteriga oli aga erakonna esimees Helir-Valdor Seeder jõudnud juba ajakirjanikele kinnitada, et Sesterist saab riigikogu majanduskomisjoni esimees. Sellisel juhul peab majanduskomisjoni juhi kohalt lahkuma teine IRL-i saadik Aivar Kokk.

Täna hommikul kogunenud IRL-i eestseisus kiitis heaks erakonna esimehe Helir-Valdor Seederi ettepaneku vahetada valitsuses välja kolm ministrit. Rahandusminister Sven Sesteri asemel saab ministriks ettevõtja ja poliitik Toomas Tõniste. Välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Jüri Luik vahetab välja kaitseminister Margus Tsahkna. Keskkonnaminister Marko Pomerantsi ametikoha saab endale riigikogu liige Siim Valmar Kiisler.

Seederi sõnul kiitis erakonna eestseisus esimehe uute ministrikandidaatide ettepaneku üksmeelselt heaks. "Otsus oli konsensuslikult toetada kõigi kolme ministrikandidaadi kandidatuuri."

IRL-i ministritest jäävad oma kohale justiitsminister Urmas Reinsalu ja sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. Ministrikohast jääb järjekordselt ilma Marko Mihkelson.