Amet hoiatab maksuameti nimel saadetavate õngitsuskirjade eest

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) hoiatab täna levima hakanud kirjade eest, millega pettur üritab inimestelt kätte saada nende isiklikku infot.

Näiliselt maksu- ja tolliameti poolt läkitatavad kirjad on vigases eesti keeles ja neis palutakse enammakstud tulumaksu tagasisaamiseks sisestada õngitsuslehele enda kohta täpsustavat infot.

Petukiri tuleb maksu- ja tolliametiametiga mitteseotud aadressilt.

Inimeselt küsitakse tema nime, isikukoodi, aadressi, telefoninumbrit ja krediitkaardiandmeid.

Tunnused petukirja äratundmiseks:

1. saatja aadress;

2. maksu-ja tolliamet ei saada selliseid teavitusi;

3. küsitakse infot, mis on maksu- ja tolliametil olemas;

4. küsitakse krediitkaardiandmeid, millel puudub seos tulumaksu tagastamisega.

Soovitused petukirja saajale:

1. saatke see edasi aadressile cert@cert.ee;

2. kustutage kiri;

3. kirjale ei tohi mingil juhul vastata;

4. selles sisalduvaid linke ei tohi avada, on võimalik, et leht nakatab kasutaja arvuti lunavaraga;

5. kui olete eksikombel info sisestanud, siis andke teada aadressile cert@cert.ee.