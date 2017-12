Ameeriklased kulutavad 13,9 miljonit dollarit Ämari lennubaasi arendamiseks

USA järgmise aasta kaitse-eelarves on eraldatud 13,9 miljonit dollarit Ämari lennubaasi arendamiseks. Kokku investeerib USA Euroopa lennubaasidesse 200 miljonit dollarit.

Kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja asetäitja Andres Sang selgitas, et Ämari lennubaasi tehakse investeeringuid vastavalt NATO vajadustele.

USA investeeringud aitavad kiirendatud tempos täiendada Ämaris õhuväe lennubaasi taristut, et paremini toetada liitlaste võõrustamist ja väljaõpet. USA eraldatava 13,9 miljoni dollari eest on planeeritud laiendada senist hävituslennukite perrooni ning kütuserajatisi.

Konkreetsed ehituskuupäevad veel täpsustuvad.

USA on alates 2015. aastast eraldanud ERI/EDI (European Reassurance Initiative / European Deterrence Initiative) raames Ämari arendamiseks kokku üle 32 miljoni dollari.

Väljaande Air Force Time'i teatel investeerib USA peamiselt Ida-Euroopas olevatesse lennubaasidesse. Hoolimata suurtest USA investeeringutest pole kavas paigutada ühtegi kohta püsivaid USA õhuväeüksuseid, vaid neid liigutatakse siia ja sinna vastavalt vajadusele.

Baase renoveeritakse, et nad suudaksid vastu võtta ülimoodsaid varghävitajaid F-22 ja F-35. Samuti ehitatakse uusi varjualuseid Islandile Keflaviki lennubaasi, et majutada mereväe P-8 Poseidon lennukeid, mille ülesandeks on Venemaa allveelaevade avastamine Põhja-Atlandil.