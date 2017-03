Allikmaa: teoreetiliselt on võimalus, et ERR-i juhi konkurss ebaõnnestub

Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) juhatuse esimehe Margus Allikmaa sõnul on teoreetiliselt võimalik, et uue juhatuse esimehe konkurss kukub läbi.

Allikmaa rääkis kolmapäeval usutluses Raadio 2-le, et tänase päeva seisuga peab ERR-i nõukogu valima hääletusega kolme kandidaadi seast kaks ja seejärel neist hääletusega ühe, kirjutas ERR.

"Seadus ütleb, et valituks osutub see kandidaat, kes saab vähemalt seitse häält kümnest ehk kaks kolmandikku häältest ja see on kindlasti päris keeruline," märkis Allikmaa.

Allikmaa sõnul on teoreetiliselt võimalik, et konkurss kukub läbi ning sellisel juhul on nõukogul võimalik seaduse järgi talitada mitut moodi.

"Seadus lubab nõukogul ka otse pöörduda mõne inimese poole ja teha ettepanek nimetada ta ametisse. Tõenäoliselt ma usun, et kui see konkurss mingil põhjusel peaks ebaõnnestuma, siis kuulutatakse ilmselt välja uus konkurss, aga siis ilmselt tegeletakse ka juba sihtotsinguga," arvas Allikmaa.

Allikmaa sõnul on teoorias olemas ka variant, et tal tuleb ERR-i edasi juhtida. "Kuid sinna on väga palju aega ja ma usun, et selleks ajaks õnnestub uus juhatuse esimees valida," ütles ta.

ERR-i juhatuse esimeheks kandideerivad Postimehe endine peadirektor Erik Roose, Eesti Ekspressi endine peatoimetaja Allar Tankler ja Postimehe endine juht Mart Luik. Uus juhatuse esimees selgub tõenäoliselt 15. märtsil.