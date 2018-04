Allergikud on hädas: Tallinna tänavad on kevade saabudes nii tolmused, et see on ränk hoop tervisele

Tallinn paistab silma erakordselt tolmuste ja puhastamata tänavatega. Maie Laaniste Eesti Allergialiidust ütles Delfile, et see tekitab vaevuseid nii allergikutele kui ka teistele, allergia all mitte kannatavatele inimestele.

"Tänavatolm põhjustab ärritust, kui ta satub ninna ja silma, mis on kaitsmata piirkonnad," ütles Laaniste Delfile antud kommentaaris. "Puhastamata tänavad mõjuvad halvasti igaühe tervisele. Aga allergikutel on harilikult limaskestad väga õrnad ja neile mõjub see veelgi tugevamalt," selgitas ta. Laaniste sõnul tekitab tolm mehhaaniliselt nohu, paneb silmad vett jooksma ja aevastama. Need on kaitsereaktsioonid võõrkehade vastu. Otseselt allergiaks Laaniste sõnul seda pidada ei saa, sest allergiaks nimetatakse tomust väiksemate osakeste tekitatud vaevusi, kuid tänavatolm on kahjulik igaühe tervisele. Laaniste sõnul suur muud midagi ette võtta võimalik pole, kui tänavad tolmust ära puhastada. Enne suve, kui tallinlased tolmu taluma peavad, soovitab Laaniste ärrituse puhul kasutada apteegis müügil olevat füsioloogilist lahust, millega nina loputada, samuti silmatilku. Need võivad vaevusi teatud määral leevendada.