Allar Jõks: Martin Helme kohtunikke ründav kõne oli ettearvatav, sissepoole suunatud tekst. Arutelusid ei tohiks aga karta

Martin Helme kõne oli ettearvatav. Kohati nõustun tema kriitikaga sisepoliitiliste erinevate valikute kohta, kirjutab endine kohtunik ja kohtunike ühingu esimees Allar Jõks.

Mis puudutab kohtusüsteemi kriitikat, siis demokraatlikus riigis on kohtulahendite ja kohtu toimivuse kriitika lubatav ja isegi nõutud. Kui Martin Helme heidab kohtutele ette liigset aktivismi ja seadusloomesse sekkumist, siis minu arvates on kohus põhiseaduse kaitsmisel pigem alalhoidlik.

Mis puudutab tema süüdistusi selles, et kohtunikud on asunud ründama põhiseadust ja demokraatlikku riigikorda, millega kaasneb oht hiilivaks põhiseaduse vastaseks riigipöördeks kohtunike poolt või abil, siis ei maksaks sellest liialt erutuda. See süüdistus kuulub samasse rubriiki, et KAPO sekkus presidendivalimistesse. Sellised kõned on suunatud oma valijatele ja sellisena tulekski seda võtta.

Kartma ei peaks ka arutelusid, kuidas õigusemõistmist muuta kättasaadavamaks ja õiglasemaks. Paraku Martin Helme kõnest ei ole võimalik lugeda välja, kuidas ta sisustab kohtureformi, millega ta kohtunikke ähvardas. Põhiseadus seab võimalikule kohtureformile raamid. Näiteks nõue, et kohtunikud valitakse ametisse eluaegselt ja et kohtunike valiku- ja nimetamisprotseduur ei oleks allutatud poliitilisele kontrollile.

Endise kohtuniku ja Eesti kohtunike ühingu esimehena olen valmis arutama temaga kohtusüsteemi reformimise põhiseaduslikke piire.