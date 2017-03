Alkoholiseaduse muudatused jõuavad esimesele lugemisele

Riigikogu majanduskomisjon otsustas täna saata alkoholimüüki ja –reklaami piirava seaduseelnõu esimesele lugemisele Riigikogu täiskogu istungil 22. märtsil.

Majanduskomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on eelnõu eesmärk kaitsta rahva tervist ja vähendada alkoholitarbimisest tulenevaid kahjusid. „Alkoholitarbimist tuleb vähendada, kuid samas tuleb ka kalkuleerida, kas seda peab tegema keeldude ja käskudega. Eelnõu menetluse käigus on vaja kaaluda kõiki poolt- ja vastuargumente ning komisjon kutsub selleks huvigrupid järgmisel nädalal ümarlauale,“ ütles Kokk.

Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) tutvustanud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnul sureb alkoholi tõttu enneaegselt üle 1000 inimese aastas.

Kavandatavad alkoholiseaduse muudatused puudutavad alkoholimüüki, alkohoolse toote esitlust ja järelevalvet. Alkohoolsete jookide nähtavust kaupluses vähendatakse sellega, et need tuleb paigutada eraldi teistest kaupadest ja nende väljapanek ei tohi olla nähtav väljastpoolt müügikohta. Kauplustes, mille müügisaali pindala on üle 450 m², ei tohi alkohoolse joogi väljapanek olla nähtav ülejäänud müügisaalist.

Eelnõuga kohustatakse müüjat veenduma, et alkoholi ostja on täisealine. Alaealisele alkoholimüügi keelu rikkumise ja salakaubaga kauplemise tuvastamiseks seadustatakse kontrolltehinguid ning suurendatakse trahvimäärasid.

Reklaamiseaduse muudatustega piiratakse alkoholireklaami sisu ja kujundust. Samuti keelatakse alkoholireklaami välireklaamina, sotsiaalmeedia võrgustikes ning reklaami ajalehe ja ajakirja lisaväljaannete esi- ja tagakülgedel. Alkoholireklaamis keelatakse müügiedendusvõtted, mis annavad soodustusi alkoholi ostmisel suuremas koguses. Samuti keelatakse alkoholi kaubamärgiga seotud tarbijamängud ja postitused sotsiaalmeedias.

Majanduskomisjoni liige Kristen Michal märkis, et valitsusest tulnud eelnõu on endiselt loosunglik ning puudub justiitsministeeriumi ja ettevõtlusorganisatsioonide soovitud väljatöötamiskavatsus. „Eestis on alkoholi tarbimine langenud järjest viimasel neljal aastal. See on saavutatud aruka alkoholipoliitikaga, mitte loosungitega. Eelnõu on lahjenenud, ka kriitika mõjul, esialgu oli eelnõus palju loosunglikku,“ ütles Michal ning tõi näitena alkohoolsete jookide väljapaneku eraldamise seintega täna juurduva praktika asemel, kus alkoholi müüakse lihtsalt teistest kaupadest eraldi alal. Michali sõnul oli talle ka üllatav minister Ossinovski arvamus, et kui seaduse tulemusel tekiks toidupoodide kõrvale alkoholikauplused, nagu see oli okupatsiooniajal, siis oleks see hea tulemus.

„Minu soovitus valitsuse alkoholipoliitika osas oli ja on eelnõuga seada teravik noortele, kes alles hakkavad valikuid langetama. Tõsisel teemal peaks olema paremad lahendused, kui vaid idee reklaami üheplaaniliseks muutmisest ja sotsiaalmeedia tsenseerimisest. Kindlasti toetan eelnõus kontrollostude tegemise võimalust, seda on vaja, et alaealisi kaitsta,“ märkis Michal.