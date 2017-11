Alina Tubli leiab, et Kristen Michal läks noori linnaosavanemaid kritiseerides liiale - ise tõusis ju omal ajal samamoodi võimule

Kristen Michal kritiseeris eile, et Tallinnas saavad linnaosavanemateks need, kel pole aimugi linnaosadest, mida nad juhtima peaksid ja pole ka valijate toetust. Alina Tubli meenutab, et omal ajal sai nii võimule ka Michal ise.

"24 Haabersti valijat, kes hääletasid Põhja-Tallinnas elava uue Nõmme linnaosavanema poolt, on tõenäoliselt jahmunud. Öelge veel, et hääl ei loe. Need 24 inimest on ilmselt Tallinna mõjukaimad valijad," kirjutas Michal eilses arvamusloos. Ta peab silmas Grete Šillist.

Michal jätkas: "Selgub, et ka 24 häält mandaadina ületab mäekõrguselt Pirita uue linnaosavanema mandaadi. Valimistel kandideerimata hakatakse linnaosa juhtima. See heidutaks vaid inimest, kes ei näeks siin taas positiivset alget. Nimelt on kuuldavasti tegemist tubli inimesega, kes lahendab asjad kätega. Kuni keegi peksa ei saa, on käte külge panek ju märk põlevast entusiasmist, kuhu tahes jõe kaldale siis ka konnade koori juhatama ei mindaks."

Siinkohal peab ta silmas Alina Tubli, kes tõesti valimistel ei kandideerinudki. Tubli ütleb oma vastulauses: "Hea küll, ütleme, et austatud riigikogu liikmel Kristen Michalil on õigus ning linnaosa vanemaks ei tohi saada keegi, kes pole eelnevalt samas linnaosas tublit häältetulemust toonud. Natuke irooniline ainult, et Kristen Michal läks 2002. aastal sirge seljaga Edgar Savisaare linnavalitsusse Kesklinna linnaosa vanemaks, olles eelnevalt saanud 60 häält hoopis Kristiines. Ta oli siis 27-aastane ning ennekõike silma paistnud püüdliku poliitnõunikuna." Ta lisas juurde, et see viitab topeltstandardile.