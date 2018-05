Alghind 100 eurot: Odini sõdalaste kaubamärk läheb võlgade katteks oksjonile

Veel kaks aastat tagasi kurjakuulutava sarvilise viikingi logoga rõivastes ringi liikunud Odini sõdalaste kambad on Eesti tänavapildist kadunud ja nende kaubamärk haamri all.

Et see märk maha müüakse, tuleb [2016. aastal loodud Soldiers of Odin Estonia nimelise] mittetulundusühingu kunagistele aktivistidele üllatusena, kirjutab Õhtuleht.

Üks rühmituse toonaseid juhte oli Jaanus Burak, kelle nimele on registreeritud kaubamärk Soldiers of Odin Estonia ja selle juurde kuuluv logo: sarviline viiking, lõua ees rippumas sinimustvalge rätt.

Ent tänavu veebruaris arestis kohtutäitur Buraki nimele registreeritud odinlaste sümboli ja 14. mail läheb see sajaeurose alghinnaga enampakkumisele.

„Inimesed ei saanud lihtsalt teatud asjadest aru,“ ohkab [Soomes elav] Burak, kelle sõnul algas allakäik suuresti rahaprobleemide ja juhtkonna erimeelsuste pärast.

Refereeritud artikli täistekst Õhtulehes