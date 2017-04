Algatati seaduseelnõu: presidendi puhkus tõenäoliselt kaobki

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas üksmeelselt algatada eelnõu, mille kohaselt kaotatakse seadustest Vabariigi Presidendi puhkuse regulatsioon.

"Presidendi puhkuse regulatsiooni järele puudub vajadus ning samuti ei sobi see kokku riigipea staatusega," märkis põhiseaduskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher. "Vabariigi presidendi institutsioon eeldab presidendi püsivat ametisolekut ehk tal peab olema alatine valmisolek täita olulisi riiklikke ülesandeid. See oleks mõeldamatu, et president ei täida erakorralise sündmuse puhul oma ülesandeid, sest viibib ametlikul puhkusel."

Komisjoni esimees tõdes, et praegune regulatsioon on kehtinud enam kui 20 aastat, kuid selle aja jooksul ei ole ükski riigipea puhkust vormistanud. "Mõistlik lahendus ongi see, et president planeerib oma tööaega nii, et ametikohustuste täitmise kõrval jääks tal aega ka puhata," lisas ta.

Plaanitava eelnõu kohaselt kaotatakse presidendi ametihüve seadusest paragrahv, millega sätestatakse presidendi õigus saada aastas 35 päeva puhkust ning puhkuseaja eest puhkusetasu. Samuti näeb eelnõu ette presidendi töökorra seaduse muutmist.

Presidendi kantselei direktor Tiit Riisalo saatis veebruaris riigikogule pöördumise, milles viitas probleemidele Vabariigi Presidendi puhkuse regulatsioonis.