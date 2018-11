Algas kandideerimine Regionaalmaasika auhinnale

* MTÜ Sibulatee sai auhinna Peipsiääre kireva piirkonna tutvustamise eest tervele Eestile. Nad on ergutanud kohalike inimeste ettevõtlusaktiivsust, ühendades kahte eri rahvust ühise eesmärgi nimel koos tegutsema

* Jaanus Murakas ja E-Piim Tootmine AS said auhinna, sest on tähelepanuväärselt panustanud Kesk-Eesti arengusse, edendades kohalikku majandust ja toetades mitmeid sponsorlusprojekte

* lisaks pälvis auhinna Saaremaa valla ühinemine. See on saarlaste edulugu, mille käigus ühinesid 12 väiksemat omavalitsust territooriumilt Eesti suurimaks omavalitsuseks.

* neljanda auhinna sai Intsikurmu festivali korraldaja MTÜ Munalinn, mis on aidanud oluliselt kaasa Põlvamaa arengule ning piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele