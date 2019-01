Algab terviseameti kampaania “Tervis pole naljaasi”

„Tahame meelde tuletada, et Eesti tervishoid on kvaliteetne ja usaldusväärne ning et tervisemurega tuleb alati pöörduda arsti poole,“ ütles põhja regionaalosakonna juhataja Ester Öpik. Öpiku sõnade kohaselt on oluline, et inimesed suudaksid iseseisvalt vahet teha tõenduspõhisel tervishoiul ja ebaravil, sest ebaravi pakutakse sageli väga atraktiivsel ja esmapilgul usaldusväärsel moel.

„Ebaravitsejad kasutavad oma toodet või teenust reklaamides sageli segadusse ajavaid termineid, mis tegelikkuses midagi ei tähenda,“ lisas Öpik.

Ebaravi all mõistetakse nii ravitoimeta tooteid kui teenuseid. Kuigi ebaravi ise või selle käigus inimesele pakutav preparaat ei pruugi alati otseselt tervist kahjustada, võib raske tervisemure korral tõenduspõhise tervishoiu hülgamine ja ebaravi eelistamine lõppeda kas väga raske tervisekahjustuse või surmaga.

Kampaania teemalehelt www.terviseamet.ee/ebaravi leiab infot nii ebaravi olemuse kui ohtude kohta, lisaks saab kodulehelt ja terviseameti Facebooki ning Youtube teemalehtedelt vaadata ebaravi-teemalisi videoklippe, kus peaosa mängib Märt Avandi.

Terviseamet on sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kelle tegevuse eesmärgiks on tervisliku elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud rahvastiku tervise poliitika elluviimine tervishoiu-, tervisekaitse-, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete valdkonnas.