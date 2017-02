Algab sundliitmine: valitsus tegi 25 omavalitsusele ettepaneku ühineda mõne naabriga

Valitsus tegi ettepaneku 25 valla sundliitmiseks. Näiteks Hiiumaast peaks ettepaneku järgi tekkima üks omavalitsus, Pöide vald peaks ühinema Saaremaa vallaga ja ettepanek tehti ka Setomaa valla tekkeks.

Peaminister Jüri Ratas ütles valitsuse pressikonverentsil haldusreformist rääkides, et Eestis on 26 omavalitsust, kus on alla 5000 elaniku, kuid kes ise ühinemiskõnelusi ei alustanud. Valitsus leppis omavalitsuste ühinemissuunad kokku ja tegi ettepaneku ühinemiseks 25 omavalitsusele, kes seda ise ei soovinud. „Ruhnu jääb iseseisvaks,” lisas peaminister.

Riigihalduse minister Mihhail Korb täpsustas, et teiste omavalitsustega nii ei lähe ja valitsus tegi ettepanekud, kes kellega võiks liituda. „Selleks, et pilt oleks ühtlasem, selgem ja loogilisem, on järgmised sammud hädavajalikud,” rõhutas Korb. Erand tehti üksnes nelja saare osas: ühinema ei pea Kihnu, Ruhnu, Muhu ja Vormsi. „Ülejäänud valdade osas püüame saavutada 5000 kriteeriumi.”

Ühinemisettepanekud on ühendada

Loksa ja Kuusalu vald;

Keila vald, Paldiski linn, Vasalemma vald, Padise vald ja Keila linn;

Emmaste ja Pühalepa ühendada Hiiumaa vallaga;

Narva-Jõesuu ja Sillamäe linn;

Alataguse vald, Illuka ja Toila vallad;

Lüganuse Kiviõli vallaga;

Koeru tekkinud Järva vallaga;

Rakke ja Väike-Maarja;

Haljala vald Rakvere vallaga;

Kanepi Põlva vallaga;

Saarde vald Häädemeeste vallaga;

Tõstamaa Pärnu linnaga;

Juuru Raplaga;

Pöide Saaremaa vallaga;

Peipsiääre vald, Kallaste linn ja Pala vald;

Kambja vald Ülenurmega;

Tabivere Tartu vallaga;

Nõo vald Elva vallaga;

Luunja ja Tähtvere Tartu linnaga;

Puka Otepää vallaga;

Antsla ja Vastseliina vald Võru vallaga ja

Värska, Mikitamäe, Meremäe vallad koos Misso valla küladega Setomaa vallaks.

Korb osutas, et valitsus on kõik need 22 ettepanekut kinnitanud, eeldatakse, et järgmise kolme kuu räägivad kõik vallad ühinemistingimused läbi ja teevad valitsusele oma ettepanekud, millises vormis, milliste nimede ja keskustega edasi liigutakse.

Kaitseminister Margus Tsahkna sõnas, et ta ennustab, et lähikuudel tuleb seoses sundliitmise ettepanekutega palju kisa-kära, kuid lisas, et see käib asja juurde. „Siis tuleb uuesti kokku valitsus ja teeb seda, mida valitsus peab tegema ehk siis otsustab. Ja sellega peabki harjuma, et see on valitsuse otsustada. Midagi muud ei ole teha.”

Kui reformiga alustati, oli Eestis 213 omavalitsust, neist 183 valda ja 30 linna. Praegu on Eestis sada omavalitsust, neist 83 valda ja 17 linna. Kui valitsuse ettepanekud jõustuvad, siis jääb Eestisse 69 omavalitsust, millest 58 on vallad ja 11 linnad.

Ise liitumisega algust teinud omavalitsused on Korbi sõnul nüüdseks kinnitatud.