Algab konkurss presidendi hariduspreemiatele

Kummagi preemia suurus on 5000 eurot ja need on mõeldud taotlemise hetkel 35-aastasele või nooremale inimesele, kes on saavutanud Eesti hariduselus väljapaistvaid tulemusi, olgu siis õpetades, õppematerjale koostades või haridusuuendusi eest vedades.

Kandidaate preemiale saavad esitada nii tingimustele vastavad inimesed ise kui ka nende kolleegid ja õpilased, samuti haridusalal tegutsevad organisatsioonid.

Kandideerimiseks tuleb hiljemalt 20. novembril saata e-posti aadressil vpinfo@vpk.ee avaldus kandidaadi ja tema saavutuste tutvustusega.

Põhjalikumalt on kandideerimistingimused kirjas kummagi preemia statuudis

2003. aastal asutatud hariduspreemiat rahastab järgmise kolme aasta jooksul Taxify ning 2009. aastal asutatud reaalainete eripreemiat Skype Eesti.