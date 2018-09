Algab Eesti naiste pokkeriliiga kümnes hooaeg

Turniirisari algab juba 9. septembril veebipõhise turniiriga, üldvõitja selgub 15. detsembril toimuval live-turniiril.

Väikese grupi omavahelisest mõõduvõtmisest välja kasvanud liiga toimub sel aastal kümnendat korda. Viimastel aastatel on sellest osa võtnud sadakond mängijat, kellest 50 parimat pääsevad lõppvõistlusele.

Võitjale ja paljudele finalistidele jagub erinevaid auhindu, millest kõige hinnalisemad on ühiselt välja pannud online-pokkeritoad OlyBet, Paf, Betsafe ja Coolbet, kes annavad neljale mängijale tasuta võimaluse osaleda järgmises jaanuaris Tallinnas toimuval rahvusvahelisel pokkerifestivalil. Live-turniire korraldavad Grand Prix Casino ja Olympic Casino.

Võistlejate hulgas on mitu Eesti pokkerimeistrit ja ega eestlasest naismängijat, kes Eesti naiste pokkeriliigas poleks kunagi osalenud, naljalt ei leiagi.

Naisteliiga varasemad võitjad on Helina Tamm (2009), Kaisa Soovik (2010), Katti Järvsoo (2011), Marianna Bastamow (2012), Kairit Laast (2013), Sirli Nurm (2014), Anneli Jõudna (2015), Irene Ligi (2016) ja Birgit Tammel (2017); mitu neist on juba teada andnud, et osalevad ka tänavu.

2013. a võitja Laast ei salga, et tema läheb eelkõige võidu peale välja: “Osalen ikka selleks, et vôita, aga boonus on muidugi hea seltskond. Olen selline inimene, et kui on vôistlus, siis ikkagi eesmärk on saada esimeseks ja pärast seda, kui ühe korra olen vôitnud, on motivatsioon veelkord vôita väga suur!”

Liigat korraldab Eesti kõigi aegade turniiripokkeri võitude edetabelis kõige kõrgemal (24.) kohal olev naismängija Kairit Leibold, kes julgustab kõiki osalema.