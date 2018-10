Alender: peatänava projekti venimine on järjekordne näide, et linnavalitsus ei suuda asju ellu viia

Reedene Eesti Päevaleht kirjutas, et kaks ja pool aastat tagasi välja kuulutatud Tallinna peatänava võidutöö elluviimine on järjekordselt edasi lükatud, sest linn soovib põhjalikumalt uurida ühistranspordi toimimist peatänaval.

Alender ütles, et projekti venimine tekitab kahtluseid, kas kogu jutt peatänavast oli pelgalt valimiskampaania või on see märk sellest, et linnavalitsuses ei ole ühiseid eesmärke kokku lepitud ja eri asutused ei suuda omavahel koostööd teha. „Iga amet kisub tekki enda poole ja linn kannatab,” rääkis Alender.

Tema teada on algusest peale eri linnaametid üksteisele vastu töötanud. „See ongi üks suur osa Tallinna probleemist, puudub selge eesmärgipärane juhtimine,” ütles Alender.

Probleem on selles, et kui praegu on Pärnu maanteel mõlemas suunas kaks ühistranspordirada, siis peatänava projektis tahetakse need kokku panna. Linna transpordiamet kardab, et siis ei mahu ühistransport enam ühele rajale ära.

Alenderi sõnul on peatänava projekti puhul vaja silmas pidada, et seda on aastaid arutatud, selle arendamise taga hulk Euroopa vahendeid. Kui järjekordselt linn ei suuda püsida ajagraafikus, nagu varem Reidi tee ehitamisel, siis on risk, et linn kaotab.

Ta kritiseeris ka seda, et infot peatamise kohta saavad nii linnakodanikud kui linnavolinikud tagantjärele, kui otsused on juba tehtud. Samal ajal jätkub praegune olukord, kus südalinn on raskelt läbitav iga transpordivahendiga, ka jala ja jalgrattaga. Linn lubas peatänava projekti ellu viima hakata, aga siis peatas selle. „Tekitab tunde, et inimesi on petetud,” ütles Alender.