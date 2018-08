Aleksandr Jefimov mõisteti juunis süüdi kelmuses. Uus volikogu esimees on siiani Keskerakonna vastuseisu tõttu valimata

Narvas toimus neljapäeval linnavolikogu erakorraline istung, mille peamine teema oli volikogule juhi valimine. Ainus kandidaat oli Narva ainsa opositsioonierakonna Meie Narva esindaja Ants Kutti. Valimine kukkus Keskerakonna saadikute mitteosalemise tõttu läbi.

Fraktsiooni “Meie Narva” esimehe Katri Raigi sõnul tuleb esimees valida enne 21. augustit, sest selleks ajaks on volikogu olnud juhita kaks kuud. "Selline tähtaeg tuleneb seadusest ja on esimehe ära valimine on vajalik, et vältida volikogu laiali minemist," ütles Raik täna pressiteates.