Alates homsest on Tallinna Lastehaigla ja Lääne-Tallinna keskhaigla külastajatele suletud

Tallinna Lastehaigla on alates 6. jaanuarist on haigla külastajatele suletud.

Põhjuseks on gripi ja teiste ägedate viirushaiguste leviku sagenemine.

Pakke haiglas ravil viibivatele lastele võtab vastu informatsioonitöötaja iga päev kell 8–20ni.

Eile teatas Ida-Tallinna keskhaigla, et seoses gripi ja ülemiste hingamisteede viirushaiguste ulatusliku levikuga palub haiglaravil viibivaid patsiente mitte külastada.

Patsientide külastamine on ajutiselt keelatud kõikides haigla üksustes, et vältida viirushaiguste levikut haiglasse, teatas haigla.

Pakkide ja väikesaadetiste toomine patsientidele on lubatud, kuid need tuleb jätta haigla riidehoiutöötaja kätte, kust need toimetatakse edasi haiglaravil olijatele. Pakid palutakse varustada patsiendi nime ja osakonna nimetusega.

Tartu ülikooli kliinikum teatas oma kodulehel, et viirushaigustesse haigestumine on viimastel nädalatel tõusnud, mistõttu palutakse haiglaravil viibivaid lähedasi külastada vaid ise terve olles.

"Samuti julgustame kasutama haigla koridorides ning palatites asuvaid käte antiseptikume. Mikroorganisme kanname pahatihti edasi just kätega, seepärast on käte puhtus tähtis," rõhutas kliinikum.

Hematoloogia ja luuüdi siirdamise osakonnas viibivaid patsiente palub kliinikum praegu mitte külastada, sest nende patsientide immuunsüsteem on väga nõrk.

Viljandi haigla palus juba möödunud aasta 12. detsembrist mitte külastada sisekliiniku patsiente.

Ka Lääne-Tallinna keskhaigla palub patsiente ajutiselt mitte külastada

Seoses grippi ja ülemiste hingamisteede viirushaigustesse haigestumise tõusuga, palub Lääne-Tallinna keskhaigla alates homsest paitsiente ajutiselt mitte külastada.

Külastuskeeld kehtib kõigis Lääne-Tallinna keskhaigla statsionaarsetes üksustes: Meremeeste korpuses (Paldiski mnt 68), nakkuskliinikus (Paldiski mnt 62), Pelgulinna sünnitusmajas (Sõle 23) ja hooldusravikliinikus (Ehitajate tee 137). Piirangu eesmärk on vähendada nii haiglas viibivate patsientide kui ka haigla personali nakatumisohtu. Külastamine lubatakse uuesti siis, kui gripi kõrghooaeg taandub. Sellest antakse teada.

Haiglas viibivatele patsientidele on lubatud tuua pakke. Pakke võetakse vastu tavapärastel külastusaegadel riidehoius või infolauas. Pakile palutakse peale kirjutada patsiendi nimi ja korrus, kus patsient viibib. Patsientidele mõeldud pakid ja saadetised saab haiglasse tuua järgnevatel aegadel:

- Meremeeste korpus (Paldiski mnt 68) E-R kell 14.00-19.00, L-P ja riiklikel pühadel kell 12.00-19.00. Pakid saab jätta A-korpuse riidehoidu.

- Nakkuskliinik (Paldiski mnt 62) E-R kell 15.00-18.30, L-P ja riiklikel pühadel kell 12.00-15.00. Pakid saab jätta infolauda.

- Pelgulinna sünnitusmaja (Sõle 23) E-P kell 14.00-19.00. Pakid saab jätta infolauda.

- Hooldusravikliinik (Ehitajate tee 137) E-R 15.00-18.30 ning L-P ja riiklikel pühadel kell 10.00-18.30. Pakid saab jätta administraatori kätte.