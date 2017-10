Alari Rammo: Narva haigla juht võtab alluvatelt allkirju, kuidas hääletada, Pärnus käib juht osakondade kaupa töötajaid läbi

Foto on illustratiivne

Valimiste valvur Alari Rammo kirjutab sotsiaalmeedias, et valmistel võtavad ka suurte maakonnakeskuste haiglate juhid alluvatelt allkirju, kuidas hääletada. Seda nii Narva kui ka Pärnu haiglas.

"Ei, arstid on põhjalikud: Narva haigla juht võtvat alluvatelt allkirja, kuidas hääletada; Pärnu oma käib osakondade kaupa töötajad läbi," kirjutas Rammo.

Rammo ütles Delfile, et Pärnu haigla juht, reformierakondlane Urmas Sule olevat juba septembri lõpus koosolekud kokku kutsunud igas osakonnas ja tööajast, kus ta selgitas personalile, miks on haiglale kasulik, et just tema volikokku saab. Lisaks jagas ta kampaaniamaterjale.

"Narva haigla juhi, keskerakondlase Olev Sillandi kohta tuli info, et tema on ka abikaasa appi võtnud, et käia töötajate nimekiri näpus haigla läbi ja paludes kinnitada allkirjaga tema poolt hääletamine," sõnas Rammo.

"Valimiste valvurina kommenteeriksin omalt poolt, et juhipositsiooni ärakasutamine nii avalikus kui ka erasektoris endale alluvate seast häälte kogumiseks on töötajate suhtes ahistav ja vägivaldne, sest nad on nõrgemal positsioonil. Samuti ei tohiks oma tööandja ressursse kasutada isiklikuks kampaaniaks," lisas Rammo.

Rammo lisas veel, et Narvas on paljud arstid eakad ja kardavad oma töö pärast. "Niisugune käitumine ei riku vaid head valimistava, vaid ilmselt ka mitut seadust ja info on politseile edastatud. Ida-Virumaalt tuleb niisuguseid ülemus-käsib-nii-hääletada keskmisest enam, vene inimene mõtleb ilmselt natuke teisiti oma vabadustest ja allubki hirmuga".

