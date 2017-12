Alar Karis meenutab Volli Kalmu: ütlesin veel, et tal on võimalik olla esimene, kes on kaks rektori ametiaega lõpuni, aga saatus ei lasknud seda teha

Täna meie hulgast lahkunud Tartu ülikooli rektorit Volli Kalmu meenutab Alar Karis, kes enne Kalmu sama ülikooli rektori ametit pidas.

"Neid kohtumisi ja kokkupuuteid on mul Volliga olnud üksjagu. Oleme konkureerinud ja olen ka tema viimaseid konkureerimisi modereerinud. Just toona ma mäletan, et ütlesin: Vollil on võimalik teha ajalugu - olla rektor, kes on kaks ametiaega lõpuni. Aga saatus ei lasknud seda teha," meenutab Karis.

"Volli oli pikalt ülikooliga seotud olnud. Raske on uskuda, et inimene, kes on nii heas füüsilises vormis, võetakse nagu rajalt maha," ütles Karis. "See on ülikooli jaoks ikka kurb sündmus."