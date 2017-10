Alar Karis lõi debati eel põnnama

Delfi ja Eesti Päevaleht kutsusid tänaseks oma stuudiosse kaks Eesti Rahva Muuseumi direktori kohale kandideerivat meest, praeguse juhi Tõnis Lukase ning samuti oma kandideerimist kinnitanud riigikontrolöri Alar Karise.

Lukas võttis pakkumise vastu. Karis teatas pärast järelemõtlemist oma pressiesindaja Toomas Mattsoni vahendusel, et ei soovi enne konkursi lõppu aruteludes osaleda.

"Ta on erinevates intervjuudes, sh eile Delfile, tutvustanud oma mõtteid seoses Eesti Rahva Muuseumiga," selgitas Mattson. "Alar Karisel on hea meel oma mõtteid Delfile veel kord tutvustada pärast Eesti Rahva Muuseumi direktori konkursi lõppu, sõltumata sellest, milline on konkursi tulemus."

Mattsoni sõnul peab Karis debatis osalemist enne komisjonile oma mõtete tutvustamist ning komisjoni poolset otsuse langetamist „ebaeetiliseks“.