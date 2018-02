Alajõe nimetas teda tabanud süüdistusi solvavateks

Riigikogu kantselei endine juht Maria Alajõe ütles intervjuus rahvusringhäälingule, et teda tabanud süüdistused seoses riigikogu liikmete ja kantselei töötajate e-kirjadega olid ootamatud ja solvavad.

"Kui te loete kulutulena levivat infot, et te olete olnud ühe poliitiku käepikendus ja hävitanud asitõendeid, siis see on ootamatu ja solvav ja ma tean, kuidas kümme korda korratud vale muutub faktiks," ütles Alajõe.

Samas kinnitas Alajõe, et riigiprokuratuuri otsus mitte alustada kriminaalmenetlust polnud talle üllatus, kuna ta oli veendunud, et ta ei teinud midagi valesti kui allkirjastas pärast poolteist aastat kestnud ettevalmistusi riigikogu arvuti kasutuse korra. Ajakirjanduses seostati seda aga vastutulekuna reformierakondlastele Keit Pentus-Rosimannusele ja Rain Rosimannusele Autorollo pankrotimenetluse raames.

Alajõe kinnitas, et tema poolt allakirjutatud kord ei sätestanud riigikogu liikmete e-kirjade hävitamist.

"See on üks korduvalt valesti öeldud mõiste. Ta tegelikult sätestab seda, kui pikalt varundatakse juba kustutatud e-kirju. Aga sellega ei kustutata mitte midagi. See on puhtalt varundamine ehk kui kaua varukoopiaid hoitakse. Ja neid tuleb vastavalt korrale hoida mõistliku aja, milleks on Riigi Infosüsteemide Ameti poolt ette nähtud üks aasta."