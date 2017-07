Alajaama rikke tõttu on Kristiine elanikud neljaks tunniks elektrita

Täna kell 11.45 juhtus Kristiines elektrikatkestus, mis jättis 134 tarbijat vooluühendusest ilma.

Marko Rannamaa, Elektrilevi juhtivspetsialist sõnab: "Tegemist on alajaama rikkega Kristiines, mis mõjutab 134 tarbijat. Elektrilevi tegeleb rikke kõrvaldamisega ja kuni kahe tunni jooksul proovime voolu tagasi saada."

Praeguse seisuga tähendab see, et elektrita tuleb majapidamistel olla veel umbkaudu kaks tundi. Prognoositav voolu taastamise aeg on 15.45, mis tähendab, et maksimaalselt tuleb klientidel ilma vooluta läbi ajada kokku neli tundi.