Alaealisena elukaaslase tapnud Pilleriin mõisteti vangi

Kohus saatis vangi alaealisena oma elukaaslase tapnud noore naise.

Tartu maakohus tunnistas eelmisel reedel, 3. veebruaril tapmises süüdi 18-aastase Pilleriin Linnamäe ja mõistis talle kuueaastase vangistuse.

Tema karistuse kandmise aega arvestatakse eelmise aasta 28. maist, mil ta kinni peeti.

Menetluskuludena tuleb tal tasuda kokku 2399 eurot.

Alaealisena tapmise eest näeb karistusseadustik ette kuue- kuni kümneaastase vangistuse. Seega mõistis kohus neiule kõige leebema võimalikest karistustest.

"Kohus arvestas karistuse mõistmisel sanktsiooni alammääras tema isikut, varasemat käitumist ja teo toimepanemise erinevaid asjaolusid," selgitas kohtu pressiesindaja Krista Tamm. "Karistust kergendavateks asjaoludeks pidas kohus seda, et ta on varem kriminaalkorras karistamata, samuti seda, et ta tunnistas oma süüd ja avaldas puhtsüdamlikku kahetsust."

Karistust raskendavaid asjaolusid antud juhul ei olnud.

Samas ei esinenud ka selliseid erandlikke asjaolusid, mis oleks andnud võimaluse mõista karistus alla seaduses sätestatud alammäära.

Tapatöö ajal oli Pilleriin alaealine. Neiu tappis süüdistuse järgi eelmisel kevadel Viljandimaal Kõo vallas oma 22aastase elukaaslase. Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Merike Tikk ütles, et eelmise aasta 28. mail lõi tol hetkel alaealine neiu tekkinud tüli käigus elukaaslast alul käega, haaras seejärel noa ja lõi selle noormehele rindu, tabades südant. Noormees suri saadud vigastustesse sündmuskohal.