"Aktuaalse kaamera" uudisteankrud tõmbasid Margus Tsahkna liistule: kas te praegu kasutate presidendi kuvandit selleks, et tõsta IRL-i reitingut?

"Aktuaalse Kaamera" uudisteankrud tõmbasid eile liistule IRLi esimehe Margus Tsahkna. Küsimused, kes on süüdi IRLi madalates reitingutes ning kas Tsahkna on erakonna juhina ebaõnnestunud, selget vastust ei saanud. Siiski jagus Tsahkna mitmes vastuses viiteid president Kersti Kaljulaidile.

Intervjuu eel anti ülevaade, kuidas kahe aastaga on IRLi reiting langenud pea poole võrra. Nimelt sai 2015. aasta märtsis IRL 13,7% valijate toetuse. Kolm kuud hiljem, kui Tsahknast sai erakonna esimees, oli IRLi toetus kukkunud 9 protsendile. Viimane Turu-uuringute küsitlus näitab, et IRLi poolt hääletaks vaid 7 protsenti valijatest.

"Küsimus ei ole selles, et asi on halb. Küsimus on selles, kui halb teie seisukord nüüd on?" küsis ERRi uudisteankur Astrid Kannel. Tsahkna esimene reaktsioon oli asuda end teistega võrdlema. "Meie seisukord on täpselt sama halb nagu Vabaerakonnal ja EKRE-l". Teisisõnu - IRLi seisukord on sama halb kui kahe uue opositsioonis oleva parlamendierakonna oma. Kusjuures erakondadel on kahepeale kokku pea sama palju liikmeid kui on IRLi fraktsioonis (Vabaerakonnal 8 liiget, EKRE-l 7, IRLil 14). IRLi olukorda ilmestab ka asjaolu, et nende fraktsiooniliikmete arv on võrreldes 2011. aasta valimistega oluliselt kahanenud: 23 liikmelt 14-le. Seda just suuresti eelpool nimetatud 2015. aasta uute parlamendierakondade EKRE ja Vabaerakonna tõttu. "Selles mõttes oleme kõik seal ühes augus ja ega sotsidel paremini ei lähe," lisas Tsahkna eile "Aktuaalses kaameras". Samas - sotside reiting oli märtsis 11 protsenti, kusjuures võrreldes jaanuari ja veebruariga on toetus tõusnud ühe protsendi võrra.

Loe veel

Kaasaegne progressiivne rahvuslus

"Aga mina näen väga selgelt, et sellisel kaasaegsel progressiivsel rahvuslusel on väga selge koht Eesti poliitmaastikul," oli Tsahkna erakonna suhtes lootusrikas. Seetõttu otsustas ta esimehena kokku kutsuda IRLi suurkogu, et minna lõpuni sisemiste demokraatia arengu otsustega, mille üle on pikalt arutletud. "Aga et muuta ka erakond avatumaks ja just nimelt kutsuvamaks ka nendele inimestele, kes mõtlevad kaasaegse rahvusluse mõtteid," selgitas Tsahkna lisa väljakutset. Lisaks märkis Tsahkna, et Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid kandis oma 24. veebruari kõnes mitmeid ideid, millest on Tsahkna rääkinud oma Isamaa 2.0 kõnes. Konkreetseid näiteid Tsahkna intervjuu käigus välja ei tulnud.

"Kui viletsaks peab minema reiting, et te saaks aru, et te võib olla olete selle erakonna juhina lihtsalt ebaõnnestunud?" küsis uudisteankur Astrid Kannel. Tsahkna vastuseks oli, et tema ülesanne erakonna juhina on viia ellu need otsused, mida on erakonnas tahetud. Seejärel loetles Tsahkna, kui palju on tehtud: presidendivalimised ("Me oleme saanud Eestile rahvuslikult mõtleva konservatiivse presidendi"), valitsuse vahetus, erakonna paranenud majandusseis ("Täna oleme plussis omadega"), IRLi reiting pole nii palju vähenenud ("Reiting oli 9, kui ma sain ta kätte ja täna on 7"). Samas nentis Tsahkna, et konkurents on tihe ning erakond peab olema valmis ka radikaalsemalt muutuma.

Mis on saanud Isamaa 2.0 plaanist?

"Vaatame praegu, mille järgi Eesti käitub. Ma tõesti tahan väga tunnustada Eesti Vabariigi presidenti, kelle sõnu kuulatakse oluliselt rohkem kui näiteks meie erakonna inimeste sõnu. Me räägime tegelikult ühte ja sama juttu: me räägime sellest, et Eesti peab olema avatud rahvusriik ja me peame siin arendama majandust," kirjeldas Tsahkna.

"Kas te praegu kasutate presidendi kuvandit selleks, et tõsta IRL-i reitingut?" küsis ERRi uudisteankur Priit Kuusk. "Ei, ma ei kasuta," kinnitas Tsahkna ja soovitas seejärel kõigil televaatajatel võtta lahti Isamaa 2.0 kõne ja lugeda see mõttega läbi.

"Kas ei olnud viga minna ühte valitsusse praeguses olukorras Keskerakonnaga: te olete võtnud endale rolli, millega te tegelikult ei saagi hakkama saada?" küsis Astrid Kannel. Tsahkna sõnul saab IRL päris hästi hakkama ning ei ole oma mainest kunagi liiga palju hoolinud, lisaks on nii mõndagi ära tehtud. "Aga ma pen tunnistama, et erakonnal on vaja väga palju teha selle jaoks, et teenida ära inimeste toetus. Ega see valitsus lihtne ei ole."

IRLi esimehe sõnavõttu "Aktuaalses kaameras" on kommenteerinud Reformierakonna parlamendisaadik Jürgen Ligi järgmiselt: