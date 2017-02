"Aktuaalse kaamera" tegijad peavad immigratsiooniteemalise telefoniintervjuu katkestamist ebaõnnestunuks

Eilses "Aktuaalses Kaameras" katkestati telefoniintervjuu immigratsiooniteemasid Rootsis kommenteerinud vabakutselise ajakirjaniku Anu Kaupmehega. Saate tegijad peavad katkestamise hetke ebaõnnestunuks ja vabandavad.

Eileõhtune telefoniintervjuu katkestus tekitas vaatajates pahameelt ja küsimusi ning ajendades näiteks Varro Vooglaidi eestvedamisel loodud Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks veebilehel kirjutama uudist, nagu oleks intervjuu sisuliselt poole sõna pealt katkestatud poliitiliselt ebakorrektse kajastuse pärast.

"Aktuaalse kaamera" Facebooki lehel vabandatakse juhtunu pärast. Nimelt ei õnnestunud tehnilistel põhjustel Anu Kaupmehega saada ühendust otsesaate välisuudite bloki ajal ning kui saate lõpus kontakti saadi, lepiti kokku, et räägitakse kohapeal toimuvast kaks minutit. "Kui kokkulepitud aeg oli täis ja läinud üle veel pool minutit, otsustasime intervjuu lõpetada, et saade saaks õigel ajal lõppeda ja me ei sõidaks järgnevatele saadetele ("Välisilm") sisse," selgitatakse "Aktuaalse kaamera" Facebooki lehel.

"Kahjuks oli katkestamise hetk intervjuu sisulise poole pealt ebaõnnestunud ning ta ei saanud oma mõtet lõpuni öelda. Räägime Rootsis toimuvast Anu jt asjatundjatega inimestega ka tänaõhtuses ja järgnevates AK-des," teatati sotsiaalmeedias.