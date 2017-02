Aktsiisitõstmine ei pidurdanud suitsetamist, küll aga kahtlustatakse piirikaubandust tubakatoodete müügi õõnestamises

Vaatamata eelmise aasta juunis tõusnud aktsiisile, laekus tulu tubakatoodetest oodatust pisut rohkemgi.

Maksu- ja tolliameti aastakokkuvõttest selgub, et tubakaaktsiisist laekus maksutulu 190,4 miljonit eurot, mis on oodatust 4,36 miljonit eurot rohkem ehk 102,3% eelarvest.

2016. aastal tõusis tubakaaktsiis kaheksa protsenti ja suitsupaki hind kallines umbes 30 sendi võrra.

Rimi poeketi pressiesindaja Katrin Bats kommenteerib, et tubakatoodete müük on alates 2016. aasta detsembrist kahanenud ning sama on näha ka 2017. aasta jaanuaris.

"Aastate võrdluses on 2016. aastal tükiline tubaka müük küll õige pisut suurem kui 2015., aga aasta lõpu poole nägime müügis juba langust," rääkis Bats ja lisas, et langus võib olla seotud asjaoluga, et kliendid käisid alkoholi ostmas naaberriigis ja võtsid sealt kaasa ka tubakatooteid.

Loe täispikka lugu Õhtulehest.