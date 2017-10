"AK" uudisteankur Astrid Kannel otse-eetris Erik Roosele: te olete suur juht, te pole aru saanud, et nädalaid on asi halb?

ERRi sisetülid jõudsid eile ja täna avalikkuse ette, "AK" uudisteankur Astrid Kannel võttis ERRi juhatuse esimehe Erik Roose tänases uudistesaates otsesõnu pihtide vahele.

Paljude ERRi töötajate jaoks oli suur hoop, et koondamisteate sai armastatud uudisteankur Kadri Hinrikus. Astrid Kannel märkis täna hommikul oma Facebooki kontol, et on väga kurb ja magamata.

Õhtuses "Aktuaalse kaamera" saates oli tal võimalik intervjueerida Rooset ennast. Too oli Postimehele öelnud, et nüüd nüüd toimuv ongi uue ja vana juhatuse erinevus: uus juhatus töötab nagu ettevõte, mitte nagu kooperatiiv, kus kõigil töötajail aktsiad ja hääleõigus.

Roose selgitas nüüd, et pidas silmas, et administratiivsete küsimuste eest vastutavad toimetuse juhid. "Kas võin olla kindel, et olles siin ankrutoolil ei teki ülemusi, kes ütlevad mulle, kellele ja milliseid teravaid küsimusi võin esitada," uuris Kannel. Roose sõnas, et sisu on ikkagi toimetuse otsustuspädevus. Ta vabandas valesti mõistetud tsitaadi pärast.

"Teie hinnangul, miks on selline olukord tekkinud, et teised väljaanded kirjutavad meist. Midagi on valesti,“ rõhutas Kannel.

Roose sõnas, et seda võib võtta isegi komplimendina, et ollase teravdatud tähelepanu all. "Kindlasti pigem tunnustus ja hinnang, et ei tohi kuskil libastuda. Veelkord, see paneb meile kohustuse, et igapäevaselt teha ühe meeskonnana veel paremini, parimaid uudiseid."

Kannel toonitas, et ERRist ei ole kirjutatud hästi. "Loodan, et meie meeskond on ühtne ja tubli. Eesti parim," kostis Roose.

"Teate, väga palju on juhtunud asju, mis seda ühtset meeskonda lõhkunud ja töövõimet alla viinud. See on mõjunud kõigile väga halvasti. Mõjunud ERRi ja uudistetoimetuse mainele. Kuidas edasi," ei hoidnud Kannel end tagasi.

Roose oli selgelt kohmetu ega osanud kiiresti reageerida. Ta kinnitas, et kehvapoolset kommunikatsiooni toimetuse sees tuleb teha paremaks. Rääkida ja arutada koos. "Õigupoolest olin täiesti veendunud, et kõik küsimused on läbi arutatud," jätkas ta. "Ma arvan, et see joon õige, et juhtkond ei sekku toimetuse töösse."

"Te suur juht, te pole aru saanud, et nädalaid asi halb," imestas Kannel.

"Noo, viimane probleem tekkis üleeile, varasemad küsimused olid need, kus see temaatika oli väga selgelt toimetuse uute juhtide laual, võibki öelda, et oleks võinud rohkem inimestega rääkida, küsida nõu. Üks õppetund."

Sellega intervjuu lõppes ja Kannel tänas Rooset tulemast.