"AK": Tallinna Linnatranspordi sisekontrolli uus juht on omastamise eest süüdi mõistetud

Linnatranspordi juhtidele tuli sisekontrolli juhi varasem karistatus väidetavalt üllatusena ning juhatuse esimees Deniss Boroditš kinnitas, et ootab Jõeäärelt nüüd lahkumisavaldust, vahendab ERR Uudised.

Boroditš ja nõukogu esimees Kalle Klandorf kinnitasid, et nemad Jõeääre karistatusest enne esmaspäeva midagi ei teadnud.

"Ainuke info, mis oli... me tegime päringuid omal ajal karistusregistrisse. Seal mitte mingisugust viidet kriminaalkaristusele ei olnud. Ja kuna mina ettevõtte juhina usaldan Eesti Vabariiki ja tema registreid, mind see info nagu rahuldas," ütles Boroditš.

"Ma arvan, et see etteheitmine ei vii edasi, küll ma möönan, et sisekontrolli teenistuse juhile on kõrgendatud nõudmised kui ükskõik millise muu ametiala kohta. Ja kui te küsite, et kas on mõistlik, et sellise taustaga inimene saab edasi jätkata, siis ma möönan juristina, et inimene peab saama teist võimalust, aga antud olukorras ma arvan, et see ei ole enam võimalik," rääkis ta.