Ajuvähiga võitleva nelja-aastase Ralfi lugu aitas müüa ligi 700 ralliparti

Ajust saadi kasvaja kätte ja pärast kiiritusravi näis, et poiss on terve. Ta läks lasteaeda. Kuid kümme kuud pärast operatsiooni – möödunud aasta novembris – näitas uuring, et kasvaja on ajus tagasi.

Detsembris opereeriti Ralfi uuesti. Taas ütles kirurg, et sai kogu kasvaja kätte.

Tänavu aprillis lõi Ralfi ajupilt perekonnal taas pinna jalge alt: kasvaja on tagasi ja seekord veresoonte vahel. Eesti arstid peavad operatsiooni liiga riskantseks, kuid on võimalik, et opereerida saab Saksamaal, Heidelbergi Ülikooli Kliinikumis.

Lops tuli ka riigilt – ravim, mida Ralf vajab, ei kuulu haigekassa kompenseeritavate ravimite nimekirja. Doos kolmeks nädalaks maksab 3000 eurot. Ravim peaks pidurdama ja isegi vähendama kasvajat, kuid on seni häid tulemusi andnud peamiselt rinnavähi ravis, laste ajukasvajate puhul on seda vähe proovitud.

Rohu aitab Ralfile osta Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit (EVLVL) möödunud aasta pardirallil kogutud rahaga.

Tänavuse Pardiralli korraldajad EVLVL, vähiravifond Kingitud elu ja heategevusfond Minu Unistuste Päev kutsuvad kõiki Eesti inimesi üles toetama Ralfi ja teiste vähilaste võitlust elu eest.

Rallil osalemiseks saab pardinumbreid soetada aadressilt www.pardiralli.ee.

Oodatud on ka annetused märksõnaga “pardiralli:

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit

 Swedbank: EE562200221064019722

 Luminor: EE471700017003582602

 Danske: EE783300332165660008

 LHV: EE147700771001365866

 SEB: EE561010220267764221

Pardiralli tuludest rahastab EVLVL vähihaigete laste ja nende perede tugikeskuse tööd. Koostöös vähiravifondiga katab EVLVL Pardiralli tuludest vajadusel ka ravi, mida ei kompenseeri Haigekassa.

Minu Unistuste Päev viib ellu raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi, et jätkuks usku, lootust ja hingejõudu vastu pidada.