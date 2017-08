Ajukahjustusega tüdruk saab Lastefondi toel hädavajalikku ravitoitu

TÜ Kliinikumi Lastefond asus toetama 4-aastast enneaegsena sündinud Marissat, kes sai elustamise tagajärjel ajukahjustuse. Tüdruk toitub sondi kaudu ning vajab spetsiaalset ravitoitu.

Ühena kaksikutest sündinud Paide tüdruk saabus siia ilma kolm kuud enne määratud sünnitähtaega. Viiendal elupäeval tekkis lapsel sepsis, mistõttu vajas ta elustamist ning mille tagajärjel sai ta ajukahjustuse. Marissal on diagnoositud laste tserebraalparalüüs ehk ajukahjustusest tingitud füüsilise arengu mahajäämus, nägemisnärviatroofia, kahepoolne kuulmisnõrkus ning hingamiselundite haigusseisundid ja kopsuhaigus. Marissa ei istu iseseisvalt ega suuda end pöörata.

Haigusest tulenevalt vajab Marissa toitmist gastrostoomi ehk ehk kõhule tehtud avause kaudu makku suunatud väikese sondi kaudu. Et laps saaks kasvamiseks vajalikul hulgal toitaineid ja vitamiine, tuleb teda toita spetsiaalse ravitoiduga.

Kahjuks aga ei ole kallihinnalise ravitoidu soetamine perele jõukohane, kuivõrd neil on lapse haigusest ja erivajadusest tulenevalt palju väljaminekuid. Seetõttu aitab lapse ravitoidu kulusid katta Lastefond, kes toetab perekonda selles aasta jooksul kokku 2614 euroga. Lisaks fondile aitab peret selles 290 euroga ka kohalik omavalitsus.

Lastefondi toetusjuhi Eveli Ilvese sõnul on fondil väga hea meel, et tänavu Lastefondi "Üleannetuse" kampaania fookuses olnud ravitoitude teema on tähelepanu saanud. "Eriti hea meel on, et ühtlasi on see meieni toonud uusi lapsi, kes vajavad kasvamiseks ja arenemiseks hädasti spetsiaalset ravitoitu," rääkis ta. "Täna saab Lastefond oma heade annetajate toel nendele peredele abikäe ulatada, lootes samal ajal, et probleem leiab esimesel võimalusel ka riiklikul tasandil püsiva lahenduse."