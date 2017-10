"Ajud on uued tissid" - kommunikatsioonibüroo nimetab vastuolulist hüüdlauset feministlikuks

Ajujahi reklaam Foto: Facebook

EASi ellu kutsutud äriideede konkursi Ajujaht raames korraldatakse ka eraldi üritust, mis üritab meelitada rohkem naisi konkursile osalema. Mitmed naised leidsid aga, et ürituse nimi "Brains are the new t!ts", eesti keeles "Ajud on uued tissid", on naistele solvav.