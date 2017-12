Ajateenijad tegid Facebooki otse kasarmust mitmetunniseid otselülitusi. On selline asi üldse lubatud?

Noorte seas populaarne Facebooki grupp "Eestlaste livestream", kus inimesed sotsiaalmeediasse tihti sisutühje otselülitusi teevad, on saanud uusi autoreid - täna tegid sinna mitmetunniseid ülekandeid Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijad.

Ehkki kaitseväe määrustiku kohaselt on kaitseväe territooriumil filmimisele pandud mõningad piirangud, on ajateenijad otsustanud teha lausa otselülituse, mis ligi pooleteise tunni pikkuste videotena hiljem internetti on jäänud.

Põhiliselt on videotes näha, kuidas kaks peategelast voodis lebavad, muusikat kuulavad ja video jälgijatega muljetavad, aga ka seda kuidas end jalad aknalauale asetades mugavalt tuntakse.

Kuperjanovi pataljoniülema, kolonelleitnant Toomas Tõniste sõnul on ajateenijatel vabal ajal lubatud nutiseadmeid kasutada. "Mida nad teevad nendega on nende endi otsustada."

Ta lisas, et keelatud on filmida vaid seda, mis puudutab turva- ja valveseadmeid. Sellisel juhul on filmimine ka karistatav.

"Teisalt, kui räägitakse videotes roppusi, käitutakse mitteväärikalt sõdurile, siis on see eelkõige lastetoa küsimus, kui me eeldame, et ajateenijate puhul on tegemist täiskasvanud inimestega," teatas Tõniste.

Videod on nähtaval siin ja siin.