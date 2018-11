Ajateenijad põgenevad väest uneprobleemide tõttu ning ei naase sinna pohmeluse all kannatades

Üks Tapa linnakust kolm päeva kadunud olnud reamees põhjendas oma ära jooksmist emotsionaalse kurnatuse ja unehäiretega. “Tunnen ennast siin väga ebakindlalt ja üksikuna, olen neli kuud maganud öösiti 2-3 tundi,” kirjeldas ajateenija seletuskirjas.

Reservväelase Taavi Tamme sõnul jooksevad ajateenijad ära tugeva pinge tõttu. “Pannakse plehku, sest närvid ei pea vastu,” sõnas ta.

Reservväelase Taavi Kuuseoka sõnul võivad sellised põhjendused olla kirjutatud ka tagamõttega. “Tean üht ajateenijat, kes jättis meelega mulje, et tal tekkisid kaitseväes vaimsed probleemid, et välja saada. Ja sai ka,” tõdes Kuuseok. Samuti rääkis ta, kuna kaitseväelased on sunnitud oma elustiili muutma ning enamus neist pole sellega toime tulemiseks vaimselt piisavalt täiskasvanulikud, võibki olla esimene instinkt sellest olukorrast põgeneda.

Reservväelane Artur Heinsalu mäletab oma teenistusest juhtumit, kus plehku pannud ajateenija ütles hiljem, et tahtis lihtsalt koju minna. Samuti rääkis ta, et valdavalt pannakse jooksu seetõttu, et ei taheta või ei viitsita kaitseväes olla.