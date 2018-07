AJALOOLISED FOTOD | Talviku teekond kelgumäelt teleekraanile - 50 aastat ja lõputul hulgal intervjuusid

Eile õhtul lahkus meie seast taevastele radadele tuntud ajakirjanik Mati Talvik.

Pärast pikka ja rasket haigust 76-aastasena lahkunud Talvik jääb kõikide eestlaste südametesse kui armastusväärne saatejuht teleekraanidelt.

Talvik ehk telemaja grand old man töötas Eesti Televisioonis 50 aastat. Tänavu jaanuaris tähistas kogu ETV pere telelegendi tööjuubeli täitumist. Selle aja jooksul on Talviku panus ETV-sse olnud märkimisväärne. Ise peab ta enda missiooniks telemajaks hoopiski ajaloosaadete tegemist, nii ütles Talvik möödunud aastal LP-le antud intervjuus.

"Mati puhul on täiesti hämmastav tema karjääri pikkus. Ta oli minu teada viimse hetkeni Eesti Televisiooni nimekirjas ja tegi töid. Need viimased saatesarjad on tohutu väärtusega, sest ta jätab pea igaveseks arhiivi sellised inimesed ja sündmused Eesti ajaloost, millest võib-olla väga paljud ei ole kuulnud," rääkis Enn Eesmaa tänahommikuses "Vikerhommikus".