Ajalehtede juhtkirjad: e-valimised on küsimärgi all ja see on kahju Eesti e-mainele

Eile ilmnenud ehmatav tõsiasi, et suurel osal Eesti ID-kaartidel on turvarisk, on kõigi tänaste ajalehtede juhtkirjade teemaks. Selles, et e-riigi kuvand Eestile tähtis on ja tagasipöördumist paberimajanduse juurde ei ole, ei kahtle ükski toimetus. Samas oodatakse valitsuselt kiiret tegutsemist ja toonitatakse tekitatud kahju Eesti e-mainele.

Eesti Päevaleht keskendub tänases juhtkirjas eelkõige eelseisvatele valimistele ja avaldab lootust, et riigi infosüsteemi ameti leiab eelseisva kahe nädala jooksul lahenduse, mis laseb valimiskomisjonil otsustada, et e-valimised toimuvad nii nagu kavandatud. „Anti ju 2015. aasta riigikogu valimistel tervelt kolmandik hääli e-kanaleid pidi.“

Põgusalt puudutatakse ka turvariski tekitatud maineküsimust: „Selle üle, kuivõrd hävitav oleks e-valimiste ärajätmine Eesti kui IT-riigi mainele, võib vaielda. Turvaaukude avastamine ja nende lappimine on ju IT lahutamatu osa.“

Õhtuleht nõuab oma juhtkirjas valitsuselt kiiret tegutsemist ja vastuste andmist. Samuti tuuakse välja peaminister Jüri Ratse soovitus probleemi lahendamiseni kasutada mobiil-ID ja uuritakse, kas „peaministril sobib olukorras, kus riik ei suuda tagada oma kodanikele kohustuslikuks tehtud vahendi töökindlust, asuda telekomifirmade müügimehe kohale“. Samas tunnustatakse Ratast selle eest, et kasuta turvariski ilmnemist ära Keskerakonna pikaaegse lubaduse täideviimiseks e-valimised täielikult ära kaotada.

Loe veel

Postimehe juhtkirjas tõdetakse, et turvarisk on teoreetiline, kuid mainekaotus reaalne. Juhtkiri võrdleb tekkinud olukorda riigireeturi tabamisega ja nendib, et sellistel kordadel ollakse dilemma ees: „kas olla pettunud, et meil on riigireetur, või tunda hoopis uhkust, et me oleme suutelised roti viljasalves avastama ja tabama?“

Ka Äripäeva juhtkirjas kirjutatakse, et ID-kaartide turvariski avastamine annab hoobi kogu Eesti e-mainele ja paneb löögi alla kohalike e-valimiste toimumise. Ühtlasi toonitatakse, et huvitav on ka see, missuguseid mõjusid võib kohalike valimiste tulemusele olla sellel, kui e-valimised peaksid ära jääma.