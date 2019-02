Ajaleht Gorod süüdistab Narva Linnalehte ebaausates võtetes, EALL ootab riigikogu sekkumist

Ajalehte Gorod välja andev Telereklaami OÜ esitas tänavu 24. jaanuaril Konkurentsiametile taotluse, milles soovis, et SA Narva Linnaleht tegevuse suhtes alustataks järelvalvemenetlust.

Esitatud avalduses väideti, et Narva linna eelarvest finantseeritud Narva Linnaleht on reklaami hinnakirja kuntslikult tegelikust turuolukorrast madalamaks kujundanud ning selleks kasutatakse maksumaksjatelt laekuvat raha. Sel põhjusel heidetakse SA Narva Linnalehele ette ausa konkurentsi kahjustamist.

"Ükskõik, millise pakkumise Gorod reklaamikliendile teeb, uus lehte trumpab selle üle," kirjeldas olukorda EALLi juhatuse liige Mart Raudsaar.

Konkurentsiamet vastas 8. veebruaril, et avalduses kirjeldatu ei anna alust järelvalvemenetluse alustamiseks. Muuhulgas põhjendati otsust sellega, et majanduslikult on loogiline, et turule alles siseneva ettevõte (SA Narva Linnaleht loodi mullu oktoobris - K. R.) hinnad võivad olla madalamad kui seal juba tegutseva ettevõtte omad.

Konkurentsiamet lisas, et olukorrale õigusliku hinnangu andmine ei kuulu nende pädevusse. "Tegemist võib olla riigiabi küsimusega, mille järelvalvet Eestis teostab rahandusministeerium," seisis vastuses.

Kuna ajaleht Gorod on eelmise aasta lõpust EALLi liige, saatis Raudsaar täna kirja riigikogu riigieelarve kontrolli komisjoni esimehele Aivar Sõerdile, kellelt palus antud küsimuses avalikku sekkumist.