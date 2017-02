Ajakirjanduse elutöö preemia nominendid on Kivi, Raidla, Raudnask

Teist korda väljaantava ajakirjanduse elutöö preemia nominendid on Aita Kivi, Peeter Raidla ja Valve Raudnask.

Preemiat rahastavad ja nominendid valisid välja ajakirjandustaustaga eraisikud Hans H. Luik, Igor Rõtov, Toomas Leito, Jüri Ehasalu ja Margus Mets.

Elutöö preemia määratakse inimesele, kes on pikema aja jooksul oluliselt edendanud Eesti ajakirjandust kas ajakirjanikuna või meediaorganisaatorina. Preemia eeldab, et saaja on küpses eas inimene - vähemalt 50 aastat vana. Elutöö preemia suurus on 5000 eurot.

Elutöö preemia võitja avalikustatakse 3. märtsil Tallinnas Õpetajate Majas toimuval pressipeol.