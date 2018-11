Aivar Viidik liitus Reformierakonnaga ja kandideerib Riigikogusse

"Teen seda eelkõige oma kodukoha Hiiumaa kui kogu Lääne-Eesti piirkonna arengu ja inimeste hüvanguks," ütles Aivar Viidik.

Ta lisas, et Tallinnast vaadates võib Lääne-Eesti ja saared tunduda kauge ääremaana, kus vaid suvel elu käib.

“Tegelikult aga elavad siin usinad ja nutikad inimesed, kel on piisavalt ettevõtlikkust, et arendada nii kogukonda kui ka Eestit tervikuna. Kuna aga päris kõik vabaturu reeglid ääremaadel ei kehti, vajab Lääne-Eesti rohkem nii riigi hoolimist kui ka tuge. Nimetame seda siis regionaalpoliitikaks. Just selle parimal moel elluviimisele kavatsen keskenduda."

Reformierakonna esimees Kaja Kallas märkis, et kunagi aastaid Maalehe peatoimetajana töötand Viidik omab kindlasti laiemat vaadet Eesti maalelule.

“Pärast haldusreformi on Eesti omavalitsused tugevamad ja Reformierakond tahaks liberaalse erakonnana neile tegutsemisvabadust juurde anda, et otsused, mis inimeste elu mõjutavad tehtaks nende kodu lähedal," ütles Kallas.

"Reformierakonna Hiiumaa piirkonna juhatus on otsustanud, et soovime Reformierakonna nimekirjas Riigikogusse kandideerimas näha üht tugevat kohalikku kandidaati. Oleme väga rõõmsad, et Aivar võttis vastu meie ettepaneku ja liitus meeskonnaga," ütles Reformierakonna Hiiumaa piirkonna esimees Peep Lillemägi.

"Volikogu esimehena tugevat mandaati omav põlishiidlane Aivar, kes viimaste aastate jooksul juhtinud Hiiu meele ja keele maailmavallutust nii etenduse Mamma lood kui ka Hiiumaa kultuuri tutvustava raamatusarja ellukutsujana on kindlalt parim inimene esindama hiidlasi Riigikogus," lisas piirkonnajuht.

Aivar Viidik on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse erialal. Ta on töötanud Eesti Ekspressi tegevtoimetaja ja Maalehe peatoimetajana.