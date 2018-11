Aivar Sõerd: riigikontrolli aastaraport toob esile mitmeid tõsiseid arenguriske

Tervishoiu teema oli komisjonis seoses erakorralise meditsiini teemaga Sõerdi kinnitusel päevakorral juba esmaspäeval. "Täna vormistasime koos riigikontrolliga konkreetsed ettepanekud tervise- ja tööministrile, et parandada erakorralise meditsiini olukorda. Sinna sai kirja, et tuleb luua rahastamissüsteemi kaudu perearstidele ajend tegutseda selle nimel, et nimistu patsiendid pöörduksid kergemate terviseprobleemidega ennekõike perearsti poole," selgitas ta.

"Ütlesime veel, et kasutusele tuleb võtta ka mentorlussüsteem, et aidata järele perearstipraksiseid, kes on saanud kehvema kvaliteedihinnangu," ütles Sõerd. Seejuures tuleks tema sõnul kohustada kõiki perearste osalema kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamise hindamises, et saada terviklik ülevaade kõikide perearstide tasemest ja puudujääkidest.

Ravijärjekordade paremaks haldamiseks tuleb Sõerdi hinnangul lähiaastatel kasutusele võtta mitmed e-lahendused. "Näiteks tuleks välja töötada haiglateülene digiregistratuur ning luua süsteem, mille kaudu saaks perearst teada, kes tema nimistu patsientidest on pöördunud EMO-sse (erakorralise meditsiini osakonda – toim) või kiirabisse," rääkis Sõerd. Vaja on arendada ka infovahetuskeskkonda, kus reaalajas oleks võimalik jälgida meditsiinitöötajate sissekandeid patsiendi diagnoosimisel ja ravis.

"Lisaks märkisime oma ettepanekutes, et loodavate perearstikeskuste vastuvõtuaegu tuleks tööpäevadel ja võimalusel ka nädalavahetusel pikendada ning läbi tuleks viia mitmeid analüüse, mis puudutavad ravijärjekordadade pikkust," märkis Sõerd.