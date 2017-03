Aivar Riisalu on IRL-is pettunud ja ei välista Keskerakonda naasmist

Kaks aastat aktiivsest poliitikast eemal olnud Aivar Riisalu plaanib tagasitulekut. IRLi liige on oma koduerakonnas väga pettunud ning ei välista naasmist Keskerakonda.

"Nad ei kuula enam oma liikmeid, nad on kapseldunud oma kitsasse maailma, neid ei huvita see reiting, neil on ainult oma võimu säilitamine silmade ees ja ma kinnitan, et nad teevad täna kõik selleks, et IRL kaoks poliitiliselt kaardilt," kirjeldas Aivar Riisalu TV3 "Seitsmestele uudistele" oma pettumust IRLi võimuladvikus.

Kuna Riisalu soovib enda sõnul poliitikas jätkata, ei välistanud ta Keskerakonda naasmist. "Julgen öelda, et võib olla ei oleks pidanud sealt (Keskerakonnast - toim.) ära tulema," ütles Riisalu.

