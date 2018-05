Aivar Riisalu "Foorumis": ma ei karda, et vene rahvusest kaitseliitlased mind selga lasevad

Tallinna abilinnapea ja kaitseliitlane Aivar Riisalu ütles ETV saates "Foorum", et kohalik vene kogukond on vaatamata ajupesule Eesti riigile suhteliselt lojaalne.

Suurõppus Siil saadab jõulise sõnumi, et Eesti võtab riigikaitset väga tõsiselt. "Foorum" küsis seekord, kui hästi on Eesti täna kaitstud? Stuudios avasid teemat kaitseminister Jüri Luik (IRL), riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots (RE), riigikaitsekomisjoni liige Marianne Mikko (SDE), Tallinna abilinnapea ja kaitseliitlane Aivar Riisalu (KE), väliskomisjoni liige Andres Herkel (VE) ja väliskomisjoni liige Henn Põlluaas (EKRE).

Riisalu märkis, et kümne aasta möödumine aprillimässust mullu kevadel näitas, et kohalik vene kogukond ei olegi nii hull, kui arvatakse. "Vaatamata ajupesule on nad suhteliselt lojaalsed. Seda ma võin kinnitada muuseas, et ka kaitseliidus on päris palju vene rahvusest inimesi. Ja ma ei karda, et nad mind selga lasevad," sõnas Riisalu.

Valdavas konsensuses kulgenud saates nõustusid saatekülalised sellega, et lillede viimine 9. mail kaitseväe kalmistul asuva pronkssõduri juurde on demokraatlikus riigis lubatud.