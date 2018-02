Aivar Riisalu astus jälle Keskerakonda

Keskerakonna juhatus võttis täna erakonda vastu 40 uut liiget. Teiste seas liitusid Keskerakonnaga peaministri büroo juhataja Tanel Kiik, Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu ja Kesklinna linnaosavanem Vladimir Svet, teatas Keskerakond.

Riisalu oli Keskerakonna liige aastani 2014, seejärel oli ta mõned aastad IRL-i liige.

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu sõnas, et miski pole parem kui unustatud vana. „Kunagi lahkusin, sest närvisüsteem ja põhimõtted ei pidanud tollel hetkel erakonnas toimuvaga vastu. Samas olen Keskerakonnale kogu aeg kaasa elanud, sest ühiskonnas on vaja tasakaalu ja seisu, kus iga päev tööl käiv inimene – olgu ta õpetaja, päästja, riigiametnik, kassapidaja – saaks normaalselt hakkama. Oma poliitilistel eksirännakutel olen mõistnud, et Keskerakond on erakond, mis suudab kõige paremini esindada kõikide Eestimaa inimeste huvisid ja seda võimalikult laiapõhjaliselt,“ rõhutas Riisalu.

Loe veel

Ta selgitas, et tema kui ettevõtja jaoks on oluline tugeva keskklassi tekkimine, mille eest Keskerakond ka seisab „Ettevõtjana soovin, et ühiskonna liikmed saaksin mu teenuseid ja kaupu ka tarbida. Õnnelik saab olla tegelikult ju vaid siis, kui seda on ka teised me ümber,“ leidis abilinnapea, kelle sõnul pole Eesti praegusel poliitilisel maastikul Keskerakonnale alternatiivi. Riisalu tõi välja ka selle, et Keskerakond kõnetab ainsana kõiki Eestimaal elavaid rahvaid ning see on sisemise julgeoleku ja stabiilsuse jaoks oluline. „Lisaks sellele on Keskerakond alati aru saanud riigikaitse tähtsusest, toetab kaitsekulutusi 2% SKPst, kuulumist NATOsse ning pole rääkinud ajateenistuse kaotamisest,“ rääkis Kaitseliidu liige RIisalu.

Peaminister Jüri Ratase bürood juhtiv Tanel Kiik lausus, et on alati olnud õiglasema ja solidaarsema ühiskonna toetaja, kelle maailmavaadet iseloomustavad inimkeskne mõtteviis ja tasakaalukus. „Eesti Keskerakond on Jüri Ratase juhtimisel tõestanud, et seisab iga inimese ja hooliva riigi eest ning soovib siiralt Eestimaal elavaid kogukondasid ühendada. Minu eesmärk Keskerakonnaga liitudes on anda oma panus Eestit edasiviiva ja kestliku poliitika kujundamisse ning erakonna Riigikogu valimiste platvormi väljatöötamisse,“ lausus peaministri büroo juhataja Tanel Kiik.

Kesklinna linnaosavanem Vladimir Svet ütles, et liitub erakonnaga, sest olles Kesklinna vanema positsioonis peab ta iseenesestmõistetavaks, et viib oma töös ellu seda poliitilist programmi, mis sai Tallinna linnas valijate heakskiidu. Oleks imelik, kui oleksin osa linnajuhtimise meeskonnast ja ei jagaks selle väärtusi. Plaanin leida peamise töö kõrval aega, et panustada erakonna valimisplatvormisse minu jaoks südamelähedastel teemadel, nagu laste-, noorte- ja perepoliitika ning lõimumispoliitika. Loodan, et saan anda oma panuse inimkeskse valimisplatvormi kujundamisesse,“ lausus Kesklinna vanem Svet.